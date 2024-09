KOLDA : Vers la création des maisons de presse régionales (Sambou Biagui / DG Maison nationale de la presse).

La maison nationale de la presse compte créer des maisons régionales de la presse. L'annonce a été donnée par son directeur général Sambou Biagui lors de la rencontre tenue ce dimanche 08 septembre avec les acteurs des médias de Kolda. Ainsi, ce contact a permis de diagnostiquer les problèmes afin d'y apporter des solutions pour de meilleures conditions de travail.

C'est dans cette dynamique que la formation des acteurs de la presse doit être prise en compte et sanctionnée par un diplôme. À cela, il faudra ajouter la technique rédactionnelle journalistique, de l'éthique et de la déontologie pour une presse responsable. En ce sens, Sambou Biagui soutient que les activités de la maison mère de Dakar va continuer dans les maisons de presse régionales.

À en croire Sambou Biagui, "il faut aller vers la construction des maisons de presse régionales pour mener nos activités. Et ce seront des maisons de la presse avec toutes les commodités pour permettre aux journalistes de bien travailler." Dans la foulée, il a précisé : " nous allons créer un centre médico-social pour prendre en charge la santé des agents du secteur. Ainsi, nous allons vivre dignement à la retraite, sans difficultés. En ce sens, nous devons vivre de notre métier tout en étant libres. D'ailleurs, il faut renforcer l'accès à l'habitat. C'est ainsi que nous avons remis 200 parcelles aux professionnels des médias pour une vie décente."

Dans cette optique, il a annoncé qu'un salon des médias d'Afrique dont le coordonnateur est l'ancien DG de la RTS, Mactar Sylla, sera organisé au mois de mai 2025.

Pour le moment, la région de Kolda a besoin d'une maison de la presse régionale pour accueillir les formations des journalistes et d'autres questions. En ce sens, disposer d'une maison régionale de la presse est un plaidoyer des journalistes de Kolda.

Selon Ibrahima Kéra Mballo, journaliste de casa média, "c'est une bonne initiative d'avoir une politique de proximité pour diagnostiquer les difficultés du secteur au niveau régional. Ainsi, en construisant la maison de la presse régionale, les acteurs devront voir leurs conditions de vie et de travail améliorées. D'ailleurs, la décentralisation, la couverture maladie des professionnels et des techniciens des médias et la coopérative doivent être une réalité en permettant aux journalistes d'être autonomes."