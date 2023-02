KOLDA : Le Dr Djibril Yansané (directeur hôpital régional) apporte des précisions sur les allégations des travailleurs…

Sur les récentes allégations de manquements dont fait état l’hôpital régional, Djibril Yansané, directeur dudit hôpital, apporte des précisions. Ainsi, il a fait face à la presse ce lundi 27 février en balayant d’un revers de main toutes ces accusations portées par les travailleurs sur le fonctionnement de l’etablissement.

Ainsi, il estime que le « bloc opératoire fonctionne normalement ». Cependant, il reconnait quelques difficultés à l’hopital, mais il précise que le principal problème est celui de la trésorerie. En ce sens, il précise que la subvention de l'État est consommée par les travailleurs de l'hôpital.

À l'en croire, "le principal problème est celui de la trésorerie car les travailleurs consomment toute la subvention de l'État." Dans la foulée, il souligne que "nous avons toujours payé les salaires. D'ailleurs, le bloc opératoire est dans les normes de fonctionnalité. En ce sens, nous venons de recevoir la semaine dernière, une supervision de la direction nationale des blocs opératoires. Et cette mission était même surprise de voir la qualité du bloc opératoire de l’hopital."

"Si les populations ont réduit leur fréquentation de l'hôpital, c'est à cause du mauvais procès fait par les travailleurs. C’est pourquoi, les patients ont peur aujouird’hui de fréquenter l’etablissement. Et j’invite les gens à ne pas apeurer les populations. C'est pour cela que je rappelle que depuis 2019, l’État a consenti beaucoup d’efforts coïncidant avec mon arrivée à la tête de l’hopital. Et à mon arrivée il n’y avait pas de bloc respiratoire, mais aujourd’hui on a une fonctionnalité de toutes les salles du bloc opératoire. »

Revenant sur les problèmes, il estime que « certaines difficultés sont liées à des rupture de consommables de nos fournisseurs. Et c’est normal que si nos fournisseurs ont des ruptures que cela se répercute sur le fonctionnement de l’hôpital. Aujouird’hui, je pense que le point crucial est notre tension de trésorerie provoquée parce que tout ce que l’on produit dans cet hôpital et la subvention de l’État sont utilisés par le personnel en terme d’indemnités. Et aujourd’hui, nos recettes ne suivent pas le rythme de la charge du personnel. Et c’est ça le problème de cet hôpital!"

Dans cette lancée, il poursuit : "il n’y a pas de fuite de cerveau car nous avons un gynécologue qu’on a affecté après le départ de l’autre. Et si on peine à avoir un médecin-anesthésiste- réanimateur c’est à cause du mauvais procès fait à l’hopital par les travailleurs alors que nous avons tout le matériel requis pour travailler… »

Revenant sur la stérilisation, « ce qui entraîne le problème de la stérilisation est la qualité de l’eau qui pose des difficultés. C’est pourquoi, nos autoclaves tombent en panne avec cette mauvaise qualité de l’eau. L’essentiel est que si le matériel tombe en panne qu’on le répare. »