KOLDA : Arrestation du président de la gare routière Bouly Diédhiou et 6 co-prévenus...

Le président de la gare routière de Kolda Bouly Diédhiou vient d'être arrêté en compagnie de 6 co-prévenus et placés sous mandat de dépôt. Ainsi, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, entrave à la liberté d'exercice du travail et coups et blessures volontaires. En ce sens, ils connaîtront leur sort le 25 septembre prochain par le tribunal de flagrants délits de Kolda.



Dans la foulée, cette arrestation du président de la gare routière alimente la chronique au du Fouladou.



Madou Diallo