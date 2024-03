KOLDA : Aliou Cissé (coach équipe nationale), ambassadeur de l'UNICEF auprès des enfants, des ados...

Dans ce combat, il fait la promotion de la protection des enfants, des ados et des jeunes, de la citoyenneté et de la cohésion sociale dans les trois régions de la Casamance.

En ce sens, il a échangé avec les jeunes sur beaucoup de questions portant sur les violences, le chômage au centre conseil ado de Kolda. Mais également, les jeunes et lui se sont penchés sur le droit et les devoirs des enfants.

C'est une occasion saisie par lui pour avancer : "rendre le sourire aux enfants reste toujours une bonne cause. Et je me réjouis de cette visite qui m'a permis d'échanger avec les jeunes sur des questions essentielles comme le droit à la santé, à l'éducation ou à l'état civil, entre autres..."

Pour la protection de l'enfant, le coach de l'équipe nationale n'a pas de limite. Ainsi, en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF, il vient d'entamer une tournée en Casamance par la région de Kolda, ce lundi 11 mars.