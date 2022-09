KOLDA : Abdoulaye Bibi Baldé (DG/Poste) félicite Amadou Mame Diop, le nouveau président de l'Assemblée nationale...

Abdoulaye Bibi Baldé, le DG de la Poste et responsable Apr à Kolda, félicite le nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Dans la foulée, il s'est félicité du déroulement du vote en invitant les députés à continuer à élire le bureau dans la sérénité.



Abdoulaye Bibi Baldé d'avancer : " je félicite le président de l'Assemblée nationale nouvellement élu, le Dr Amadou Mame Diop. On lui souhaite un excellent mandat à la tête de l'institution. Nous avons vu que le vote s'est bien déroulé et terminé malgré quelques difficultés liée à la procédure. D'ailleurs, c'est ça la vitalité de la démocratie sénégalaise. Cependant, nous regrettons les actes de violences notées par ci par là. Ce qu'on peut retenir est que l'installation s'est bien déroulée, le Sénégal n'a pas connu de blocage institutionnel. Maintenant, nous souhaitons que la procédure se poursuive dans un consensus pour élire le reste du bureau."



À propos de cette législature, il avance : "on attend de cette 14e législature, la consolidation des réformes déjà engagées. Ensuite réformer l'institution pour que ces problèmes de procédure soient bien compris pour éviter les blocages. Ce qui est important pour nous est que la démocratie s'exprime librement. Mais également, il faut le faire avec des personnes qui se comprennent et comprennent les choses..."