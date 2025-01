KAZU RAJAB 2025 - Le PM Sonko raconte comment le Président Diomaye a voulu lui prendre les chaussures offertes par Serigne Abô Baraka

C’est à peine qu'il aura fini de prendre part au baptême de la dernière née du Chef de l’État, que le Premier ministre s’est dirigé vers Touba. Ousmane Sonko était venu rencontrer Serigne Abô Mbacké Baraka à l’occasion du magal de Kazu Rajab prévu ce lundi et célébrant la venue au monde de Serigne Fallou Khadim Rassoul. Il était accompagné de l’essentiel des leaders Pastef du département de Mbacké.



Après les salutations d’usage, l’hôte a remercié le chef religieux de l’attention accordée et de l’estime vouée. « Ce n’est pas la première fois que nous venons et à chaque fois, l’accueil réservé est plus chaleureux. Les chaussures que je porte m’ont été offertes par vous Serigne Abô et le Président Bassirou Diomaye Faye a vainement essayé de me les prendre, ce matin. Votre sympathie et votre ouverture à notre endroit nous vont droit au cœur. Nous sommes, ainsi, venus effectuer un ziar et manifester notre affection et notre attachement. Serigne Fallou à tout fait pour ce pays. C’est en raison de cela que cette journée est si populaire. Je n’ai jamais manqué de venir prendre part à ce magal, sauf l’année dernière en raison de ce que vous savez. Que les prières formulées soient exaucées. Je vous soumets, par la même occasion, les salutations et ziars du Président de la République dont les recommandations pour que cet événement soit réussi au plan de l’organisation étaient assez claires », dira Ousmane Sonko.

Dans sa réponse, Serigne Abô Baraka se réjouira du déplacement effectué par celui qu’il considère comme étant un ami avant de prier pour lui afin que sa mission et celle du Chef de l’État soient couronnées de succès.