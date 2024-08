Justice aux victimes des manifestations : Ousmane Sonko rassure : « Je ne passe pas une seule nuit sans penser à ces jeunes. Mais chaque chose en son temps »

« Le sénégalais est par essence impatient. » C’est ce que dit comprendre Ousmane Sonko qui accueillait cet après-midi les artistes qui l’ont soutenu dans le PROJET. Le premier ministre s’est exprimé sur les nombreux morts et blessés lors des récentes manifestations et assure que ceci n’a jamais été occulté par le régime actuel. « Ces jeunes sont partis pour que le Sénégal change. Nous ne devons pas oublier cela. Si nous nous laissons emporter par les avantages avec le pouvoir, nous aurons trahi le peuple sénégalais. Et ceci n’est pas ce que nous souhaitons ». D’après le président du Pastef, « chaque chose en son temps » mais il faut que les sénégalais sachent que pour ces victimes, « le régime n’a d’autres choix que de réussir ».