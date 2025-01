Justice : Abou Diallo et Oumar Sow rentrent chez eux

Au terme de leur audience ce lundi, le chroniqueur Abou Diallo et l’homme politique Oumar Sow vont retrouver leurs familles.



Le premier a été condamné à 3 mois avec sursis pour diffusion de fausses nouvelles et le deuxième, Oumar Sow condamné à 4 mois avec sursis et une amende de 200000FCFA





À noter que Abou Diallo est poursuivi pour des infractions telles quels « le discours public contraire aux bonnes mœurs discours public constituant une incitation à la discrimination ethnique, diffusion de fausses nouvelles.



Oumar Sow : discours contraire aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, discours de nature à inviter à la discrimination ethnique.