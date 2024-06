Jules GUEYE, artiste-musicien : « Nous demandons qu’il y ait une limitation des mandats »

A l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de la société sénégalaise du droit d’auteur et droits voisins, la plupart des acteurs culturels et membres du conseil d’administration ont demandé à ce qu’il y ait la limitation des mandats. L’artiste-musicien, Jules Gueye en fait partie.



Selon le professeur de musique, le problème se pose d’abord à deux niveaux : l’accessibilité aux cartes membres et la limitation des mandats. Il affirme qu’en regardant seulement la salle, on se rend compte du faible taux de présence des membres. « Avec 11.000 membres, on n’a même pas eu 300 personnes. Ce qui démontre l’évidence de ce que je disais ». L’autre problème majeur qui se pose, c’est la limitation des mandats. Jules GUEYE pense qu'une société comme SODAV ne peut pas exister sans pour autant qu’il y ait une limitation des mandats. La présidente du conseil d’administration, elle a déjà fait deux mandats, elle va faire un troisième mandat. Donc, nous demandons qu’il y ait une limitation des mandats. Sans cela, il est extrêmement difficile de faire confiance à la maison. Et, cette maison doit être une maison mère. Nul n’est indispensable », a-t-il lâché.



Dieynaba Agne