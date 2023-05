Jt de la semaine: célébration 1 mai, liberté de la presse et effondrement d’un bâtiment au menu.

L’actualité de la semaine est marquée par la fête du travail, la journée dédiée à la liberté de la presse et le drame survenu à l’Unité 15 des Parcelles Assainies.



Célébration de la fête du travail, le Chef de l’Etat Macky Sall a reçu lundi les cahiers de charges des centrales syndicales qui ont exposé les doléances des travailleurs. Il a profité de l’occasion pour raisonner les fonctionnaires de l’Etat.



Et puis journée mondiale de la liberté de la presse, le Sénégal a régressé de 31 places dans le nouveau classement 2023 de Reporter Sans Frontières. Le Chef de l’Etat immortalise le défunt journaliste Mame Less Camara et donne son nom au Cesti.



Enfin, l’effondrement d’un bâtiment a fait 2 morts à l’unité 15 des Parcelles assainies. L’Etat et la mairie entendent mener des actions conjointes pour lutter contre les bâtiments menaçant ruines dans la municipalité…