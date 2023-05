Journée porte ouverte : la Senelec partage son savoir-faire avec les étudiants et les écoles de formation

Dans le cadre de la journée porte ouverte de la Senelec, le Directeur Général, des agents et des techniciens ont reçu ce mardi 9 mai 2023 des écoles de formation pour montrer aux étudiants comment fonctionne la boite et permettre à ces derniers de saisir les différentes opportunités que peut offrir la société nationale d’électricité.



En effet, cette journée porte ouverte est d’abord pour la Senelec un moyen d’attirer les meilleurs étudiants afin de leur permettre de découvrir les différents métiers qui composent la boite et expliquer à ces derniers toute la chaîne de production et de la commercialisation d’électricité. Et dans un second temps, à travers cette activité, la société nationale d’électricité oriente les différents étudiants qui sont souvent intéressés et spécialisés dans les métiers scientifiques à décrocher plus facilement un stage ou une embauche au sein de la Senelec.



Par ailleurs, ces genres de journées sont une aubaine pour les responsables des école de formations, qui affirment qu’elle leur permet d’adapter leurs programmes de formation aux besoins des entreprises comme la Senelec.