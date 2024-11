Journée nationale des Forces Armées à Kolda : Les autorités administratives et militaires magnifient le thème de la souveraineté industrielle et technologique…

À l’instar du pays, la zone militaire numéro 6 de Kolda a célébré la journée nationale des forces armées, ce vendredi 08 novembre. C’est une occasion pour les autorités administratives et militaires de magnifier le thème choisi cette année, notamment vers la souveraineté industrielle et technologique des armées.



En ce sens, le colonel Théodore Adrien Sarr, commandant de la zone militaire numéro 6, estime que c’est une importance capitale d’être souverain en armement tout en maitrisant l’industrie et la technologie. D’ailleurs, une visite de stands civilo-militaires en compagnie du gouverneur Moustapha Ndiaye, a été faite pour présenter les différentes armes.

Dans la foulée, il n’a pas manqué de rappeler le rôle régalien de l’armée à savoir la sécurité des personnes et des biens.

Le commandant de la zone militaire numéro 6 « remercie les autorités civiles, militaires et les populations venues se joindre à nous pour célébrer cette journée. Ainsi, le thème choisi cette année est d’une importance cruciale à l’heure actuelle où les armées dans leur globalité ainsi que la gendarmerie et toutes les couches des forces armées s’équipent de plus en plus vers des partenaires extérieurs d’où ce manque de souveraineté qu’il faut juguler. »

À cela, il ajoute : « l’idée global de ce thème est justement que les armées puissent de concert avec la nation, chercher à tendre vers l’autonomisation dans les processus d’acquisition et de confection de tous les matériels d’armement, de mobilité utilisés pour la sécurité nationale. Ainsi, cette idée est de ne pas dépendre forcement de nations étrangères pour la fourniture d’équipements militaires. »

Moustapha Ndiaye gouverneur de la région de Kolda soutient que cette journée nationale dédiée aux forces armées sénégalaises revêt une importance capitale. « À l'occasion de cette journée aussi, nous avons procédé à la remise officielle du drapeau du Sénégal aux forces armées. Ainsi, c’est un acte de haute portée républicaine que chaque année la nation a l’honneur de célébrer. C'est l’occasion pour moi de saluer le thème de cette année vers la souveraineté industrielle et technologique des armées. C’est un thème d’une importance capitale qui résume la vision du chef de l’État par rapport à notre armée... »