Journée nationale de la fille à Kolda : Le handicap n’est pas une « malédiction »…déconstruire le complexe…

Le handicap n’est pas une « malédiction », comme le dit l’adage. C’est en ce sens que la journée nationale de la fille a été célébrée ce week-end à Kolda par les autorités académiques et les partenaires. C’est une occasion choisie pour sensibiliser sur la déconstruction du complexe des enfants vivant avec handicap. Dans la foulée, une présentation sur la santé de la reproduction suivie d’une démonstration de l’hygiène menstruelle a été faite devant le nombreux public. D’ailleurs, Maïmouna Kandé, responsable bureau genre à l'IEF et présidente départementale de la SCOFI estime que le handicap ne doit pas être un frein pour l’éducation des filles.

Dans cette dynamique, Madame Awa Kande enseignante soutient que malgré le handicap, la place de l’enfant est à l’école. En ce sens, elle rappelle que les enseignants des écoles cibles ont été formés aux méthodes braille et des signes tout en incluant la communauté éducative en relation avec les partenaires. Dans la même dynamique Amadou Sakhir Tall, responsable de l'enseignement moyen et représentant de l'IEF estime qu'il faut maintenir les enfants à l'école de même que ceux vivant avec handicap.

À en croire Maïmouna Kandé, « avec cette journée de sensibilisation, nous pensons que les élèves vont démultiplier l'information auprès de leurs parents et de leurs camarades. D’ailleurs, je rappelle que la place d'un enfant vivant avec handicap est à l'école et non ailleurs. C’est pourquoi, il faut bannir la stigmatisation… »

Awa Kandé est une enseignante expérimentée dans ce domaine. À ce titre, elle précise : « nous avons 9 écoles inclusives, un CEM et deux écoles primaires dans chaque IEF dont 3 dans l’IEF de Kolda (Soukou, le CEM de Sinthiang Faraba et l’école de Saré Demba Ansata). Ainsi, dans ces écoles tous les enseignants ont été formés à la méthode braille et au langage des signes en partenariat avec la fédération des associations de personnes handicapées.

À cela, elle ajoute : « cette année, la journée nationale des filles est dédiée à l’éducation des filles porteuses d'un handicap. D’ailleurs, l'handicap ne doit pas être vu comme une malédiction mais plutôt comme une opportunité… »