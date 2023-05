Journée nationale de la collectivité Lébou du Grand Cap-vert : "Il est important que nous puissions parler d'une seule voix. Que nous puissions discuter d'égal à égal avec l'autorité! » (Ngoné Ndoye)

La communauté Lébou a célébré la journée nationale de la collectivité Lébou du Grand Cap-vert ce Samedi 06 Avril à Rufisque, sous le thème : Place et rôle de la collectivité Lébou dans la stabilité nationale.



Cette cérémonie qui a réuni la quasi totalité des dignitaires et détenteurs de responsabilités Lébou, a été également couplée avec l'installation de la présidente d'honneur et ambassadrice des femmes Lébou du Grand Cap-vert, Ngoné Ndoye.



Cette dernière qui désormais se chargera de porter la voix, d'accompagner, d’appuyer et de faire parvenir à qui de droit les préoccupations de la vie des femmes Lébou, dans son discours, a témoigné ses vifs remerciements au Conseil des notables Lébou, particulièrement Aïta Diagne qui a longtemps présidé cette entité. "Les Lébou sont les autochtones de la région du Cap-vert. Pour tout sénégalais qui vient sur le territoire Lébou, nous avons l'habitue de dire qu’après 3 jours vous êtes Lébou à part entière. Et il vous revient la possibilité d'épouser et aussi d'avoir un terrain", a t-elle souligné.



Revenant sur ses nouvelles fonctions, l’ancienne ministre, Ngoné Ndoye estime « qu’il est important que nous puissions parler d'une seule voix. Que nous puissions harmoniser nos positions que nous puissions discuter d'égal à egal avec l'autorité, les institutions, mais aussi les organismes. Que nous puissions prendre en charge les questions qui concernent notre devenir. Mais surtout notre culture et notre culte", a noté Ngoné Ndoye qui prie enfin qu'Allah, le Tout Puissant l'aide à porter cette charge...