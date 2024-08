Journée Nationale de l'Arbre : l'Ambassadrice du Pakistan au Sénégal a planté son "oranger" symbole de relations fraternelles bilatérales

Dans le cadre de la 41ème édition de la journée Nationale de l'arbre, l'Ambassade du Pakistan au Sénégal a procédé à une cérémonie de plantation d'arbres, ce lundi 5 Août 2024. Ainsi, l'ambassadrice, Mme Aima Sayed, rejointe par son personnel et leurs familles, a planté un oranger, "dans l'espoir qu'il grandisse et porte ses fruits dans les années à venir, ce qui symbolise les relations fraternelles bilatérales entre le Pakistan et le Sénégal".

Ainsi, "l'Ambassade compte collaborer l'année prochaine avec d'autres amis sénégalais pour planter d'autres arbres dans des lieux publics", renseigne le communiqué parvenu à Dakaractu.

Le document rappelle que , "le Pakistan et le Sénégal entretiennent des relations fraternelles étroites depuis 1960. Les deux pays travaillent ensemble pour renforcer leur engagement dans divers domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'éducation, le tourisme et bien d'autres encore".