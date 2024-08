Jeux olympiques 2024 : Le judoka Teddy Riner entre dans la légende !

Teddy Riner a écrit une nouvelle page de l'histoire du judo mondial en décrochant sa troisième médaille d'or individuelle. À 35 ans, le judoka français est devenu le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques dans sa discipline. Le français a battu le numéro 1 mondial, le sud-coréen Kim Minjong en finale des +100 kg, ce vendredi.

Déjà sacré en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, Riner a su une fois de plus dominer la compétition chez lui, en France, pour ajouter une nouvelle médaille d'or à son impressionnant palmarès. Cette performance vient couronner une carrière exceptionnelle, jalonnée de succès et de records.

En plus de ses trois titres olympiques individuels, Teddy Riner compte également une médaille d'or par équipe, décrochée aux Jeux de 2020 à Tokyo. Il devient donc le judoka le plus décoré de l'histoire des Jeux Olympiques.