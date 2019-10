Jeux mondiaux de Beach soccer (Qatar) : Le Sénégal éliminé après deux victoires et une défaite

Le Sénégal est officiellement éliminé des jeux mondiaux de la plage. Une élimination précoce qui intervient dès la phase de groupe malgré une victoire 3-0 contre le Paraguay en match d’ouverture, et un succès contre l’Ukraine 7-5 lors du match de groupe. La défaite aux tirs au but contre l’Iran, lors du deuxième match dans le groupe C, aura privé les « Lions » d’une qualification en demi-finale, dans cette compétition où les premiers de chaque groupe retrouvent directement le carré d’As…