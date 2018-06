Japon - Sénégal : Les enjeux d'un match de qualification en huitièmes

La rencontre entre le Sénégal et le Japon, dimanche, va valoir très cher. Premiers ex-æquo après leur victoire contre la Pologne (2-1), ce dimanche, les Lions pourraient obtenir leur billet pour les huitièmes avec une victoire face aux coéquipiers de Shinji Kagawa, si un peu plus tôt la Pologne et la Colombie font match nul. Le principal enjeu est simple : enchaîner une deuxième victoire pour faire un grand pas vers les huitièmes. Une qualification directe est donc envisageable pour le Sénégal et le Japon. Aliou Cissé en est conscient : "A l’issue de ce match, l’équipe qui va gagner sera presque qualifiée. C’est d’ailleurs l’enjeu du match de demain".



Les deux sélections auront à cœur donc de montrer qu’elles montent en puissance. Elles auront aussi envie de montrer de quoi elles sont capables individuellement et collectivement. Au-delà, une qualification est en jeu, et des enjeux sont dans la qualification.



L'ambition est forte pour l'équipe du Sénégal qui va rencontrer le Japon, puis la Colombie durant cette phase de groupe. Il faut passer ce premier tour rapidement en essayant de se qualifier dès dimanche pour pouvoir, face à la Colombie, faire jouer les seconds choix. Ce qui permettra au groupe d’être plus fort pour les huitièmes...