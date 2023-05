JT de la semaine : mobilisation F24 et manifestations à Ngor au menu.

L’actualité de la semaine a été marquée par les événements malheureux de Ngor et la mobilisation de la plateforme des forces vives regroupées au sein du F24.







Le rassemblement de la plateforme des forces vives de la nation F24 a été un pari réussie pour la société civile et l’opposition. Ousmane Sonko était l’absent le plus présent de cette mobilisation, Khalifa Sall quant à lui, a payé les frais de la passe d’armes entre son lieutenant Barthélémy Dias et le président de Pastef - les patriotes.







Manifestations sporadiques en soutien aux populations de Ngor, 2 morts dénombrés dans les villages traditionnels de Ngor et de Yoff. Le Chef de l’État Macky Sall a décrété la désescalade. La parcelle source du conflit entre les populations et la gendarmerie a été finalement répartie à part égale…