JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE / « Le jour où je me suis rendu compte que je ne voyais plus… Les élections arrivent. De grâce, ne nous mettez pas au cœur de vos sacrifices ! » ( Baye Matar Dieng).

À l’occasion de la journée mondiale de la vue, Dakaractu-Touba est allé rendre visite à Baye Matar Dieng, étudiant qui a subitement perdu la vue alors qu’il essayait d’étudier et de vivre à la sueur de son front.



Brave garçon, il a toujours été dégourdi, mais malheureusement, l’irréparable allait survenir. Ses yeux ont subitement lâché, l’abandonnant pour de bon. Depuis, sa vie a basculé et son monde a failli s’effondrer. Baye a néanmoins su garder la foi. N’eût-été cette foi et sa volonté de résister, il aurait déjà renoncé à l’espoir de vivre des lendemains meilleurs.



Loin de s’apitoyer sur son sort , il s’est résolu à se battre pour aider ceux qui, comme lui, ont perdu l’usage de leurs yeux, mais qui, par manque d’espoir, ont décidé de baisser les bras. L’appel qu’il lance à l’intention des gouvernants est poignant. Toutefois, en sa qualité de Président du MPSAS, il ne compte pas lâcher du lest et espère que le Président Macky Sall le recevra pour juste l’écouter. Le message qu’il lance aux hommes politiques à quelques encablures d’une élection présidentielle est aussi important à écouter...