JOJ 2026 - Convention AFD / INSEP / CNOSS : Plus de 787 millions FCFA débloqués pour la formation et l’accompagnement des athlètes.

Dans le cadre de la convention de partenariat tripartite signée entre le Comité national olympique et sportif du Sénégal (Cnoss), l'Agence française de développement (Afd) et l’institut national du sport, de l’expertise et de la performance (Insep), une rencontre entre les parties concernées s’est tenue ce jeudi à Dakar.







Présent lors de ladite réunion, Ibrahima Wade, le coordonnateur du COJOJO Dakar 2026 de rappeler : « Le financement qui a été signé est un financement de 1.2 millions d’euros (Un peu plus de 787 millions FCFA.) C’est un projet qui s’exécute sur trois ans, parce que cela correspond à l’objectif que nous avions fixé jusqu’à l’évaluation post JOJ. »







En présence d’Aurèlie Aim-Tuil la cheffe de la Mission des Relations Internationales de l’Insep, Ibrahima Wade informera que « nous avons donc maintenu la même temporalité d’exécution du projet. Dès début 2021, en janvier - février le démarrage opérationnel va se passer. »







Aurélie Aim-Tuil rajoutera à la suite de Mr Wade : « C’est un objectif de formation, un objectif global. L’Insep de Paris a vraiment développé un service autour de l’athlète, autour de la performance. Et ça va du service de formation au médical… C’est une vision à 360 degrés de l’accompagnement de l’athlète. » Une aubaine pour le Sénégal qui tient là une belle occasion pour bien préparer les JOJ 2026, précisément les athlètes.







Dans le cadre des JOJ, le Sénégal bénéficie d’un accompagnement très fort de la part d’un nombre d’un certain nombre d’institutions françaises parmi lesquelles l’Agence Française de développement. Le 17 septembre 2020 à Paris, une convention tripartite avait été signée entre l’AFD, l’Insep et le Cnoss représenté par le président Diagna Ndiaye.







Avec le report des Jeux olympiques de la jeunesse à 2026, le Sénégal a vu une opportunité plus large consistant à travailler avec l’expérience et le savoir-faire de l’Insep, a fait savoir Ibrahima Wade.