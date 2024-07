JO 2024 : Louis François Mendy et Combé Seck désignés porte-drapeaux pour le Sénégal

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a dévoilé les porte-drapeaux de la délégation sénégalaise pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit du champion d’Afrique de 110m haies, Louis François Mendy, et de la jeune athlète, Combé Seck, qui sera dans la catégorie canoë-sprint. Le président Bassirou Diomaye Faye qui sera en France, présentera le drapeau national aux athlètes sénégalais à Paris.



Les deux athlètes auront la chance de présenter le drapeau du Sénégal à l’occasion de la cérémonie d’ouverture le 26 juillet prochain, lors du défilé sur la Seine. Pour Combé Seck, ce sera sa première participation olympique à 29 ans, après avoir décroché sa qualification grâce à sa médaille d'argent en canoë individuel aux Championnats d'Afrique.

Alors que Louis François Mendy, aura l'occasion de briller à nouveau après ses débuts olympiques à Tokyo en 2020.



En 2021, la nageuse Jeanne Boutbien et le judoka Mbagnick Ndiaye avaient été choisis comme porte-drapeaux. Rappelons que onze athlètes sénégalais vont prendre part à ces jeux olympiques 2024.