JO 2024 : Le ministre des sports octroie une prime exceptionnelle de 11,3 millions de FCFA à chacun des 11 athlètes sénégalais

Le ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé une prime historique de 11,3 millions de francs CFA pour chaque athlète sénégalais qualifié ou invité aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet au 11 août.) Dans un communiqué publié ce vendredi 12 juillet 2024, Mme Khady Diène Gaye a détaillé les montants alloués à chaque athlète : 5 millions de prime de participation, 4 millions de prime de préparation, 2 millions de prime de qualification et 300 000 francs pour les équipements spécifiques.



Cette prime exceptionnelle s'appliquera également aux entraîneurs et aux athlètes paralympiques, marquant une volonté d'équité dans le traitement des sportifs sénégalais. Le Ministre des sports a souligné que malgré les contraintes budgétaires, l'État a tenu à apporter un soutien financier important aux athlètes olympiques afin qu'ils puissent défendre dignement les couleurs du Sénégal à Paris 2024.



Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accueillera prochainement les athlètes et leur encadrement pour la remise du drapeau national avant leur départ pour les Jeux. Le Sénégal sera représenté par 11 athlètes dans 7 disciplines sportives, un contingent en nette progression par rapport aux 9 athlètes, dont 4 invités, aux Jeux de Tokyo 2020.