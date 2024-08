JO 2024 : La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre le milliardaire Elon Musk, pour cyberharcèlement

Une enquête a été ouverte mardi après la plainte pour cyberharcèlement aggravé déposée par la boxeuse algérienne Imane Khelif, médaillée d'or aux Jeux olympiques, victime d'une polémique sur son genre, a indiqué mercredi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.



La boxeuse algérienne, médaillée d'or aux Jeux de Paris, avait été accusée d'être un homme sur les réseaux sociaux. L'enquête a été ouverte par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne pour « cyberharcèlement en raison du genre, injure publique en raison du genre, provocation publique à la discrimination et injure publique en raison de l'origine », a précisé le parquet.



Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Selon le magazine américain Variety, le milliardaire Elon Musk, propriétaire de X (ex-Twitter), et l'autrice de la saga des Harry Potter, J. K. Rowling, connue pour ses positions controversées, sont cités dans la plainte.



Imane Khelif a remporté la finale des -66 kg à Roland-Garros le 9 août dernier.