JO 2024 - Football : Le Maroc explose l'Égypte et s'empare du bronze !

L’équipe nationale de football du Maroc a remporté la médaille de bronze en écrasant l'Égypte sur le score de (6-0), ce jeudi lors du match pour la troisième place des Jeux Olympiques de 2024. Après leur élimination en demi-finale face à l'Espagne, les joueurs marocains ont parfaitement rebondi pour décrocher leur première médaille olympique dans ladite discipline.



Face à une équipe égyptienne dépassée et impuissante, le Maroc a fait preuve d'efficacité et de maîtrise pour s'imposer avec la manière.

Dans ce festival offensif, le capitaine marocain, Achraf Hakimi, a inscrit le dernier but de la partie sur un coup-franc magistral, tiré depuis les 25 mètres. Cette médaille de bronze vient récompenser le beau parcours des marocains.