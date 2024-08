JO 2024 - Basket : Les USA rejoignent la France en finale après une victoire épique face à la Serbie

On a peut-être assisté à l’un des plus beaux matchs de basketball ce jeudi, à l’occasion de la demi-finale olympique qui a opposé les États-Unis face à une redoutable équipe de Serbie. Menés pendant les trois premiers quarts-temps, les joueurs américains ont finalement réussi à inverser la tendance dans le dernier quart pour finalement s’imposer (95-91.) Une victoire acquise grâce à des performances de haut niveau de Stephen Curry (36 points), Joël Embiid (19 points) et LeBron James en triple-double avec 16 points, 12 rebonds et 10 passes !

De l’autre côté, un peu plus tôt, l'équipe de France a également décroché sa place en finale en dominant les champions du monde allemands sur le score de 73 à 69. Les Bleus affronteront les USA en finale, un choc très attendu qui aura lieu le samedi 10 août à 19h30 (GMT.) Les fans de basketball attendent avec impatience ce sommet olympique avec le duel Victor Wembanyama vs Lebron James.