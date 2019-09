Italie (Série A) / Dérapages racistes d’un consultant contre Lukaku : « Le seul moyen de l’arrêter, c’est de lui donner dix bananes à manger… »

Revenant sur le bon début de saison de l’ancien mancunien (2 buts en trois matches), le consultant de se lancer dans une série de commentaires qui finira par prendre une gênante tournure : « Je ne vois aucun joueur dans le championnat italien qui est comme Lukaku. Ni à l’AC Milan, ni à Rome, ni à la Lazio. C’est l’un des plus forts attaquants et je l’apprécie pour ça, il est deux fois plus fort que Zapata de l’Atalanta. Ces joueurs ont quelque chose en plus, ils marquent des buts et tirent l’équipe vers le haut, a-t-il exprimé. En un contre un, tu es mort, tu tombes. Le seul moyen de l’arrêter, c’est de lui donner dix bananes à manger… » Des propos dont le consultant s’est excusé, mais qui ont amené l’intervention du directeur de la chaîne qui a indiqué que le consultant ne sera plus invité sur la chaîne renseigne footmercato.