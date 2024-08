Italie: Deux sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Avant-hier, la police italienne a arrêté un ressortissant sénégalais de 45ans, qui avait à sa possession plus de 30 comprimés de MDMA et de haschisch. C'est suite à une dénonciation que la police a procédé à une perquisition au domicile de notre compatriote. Le résultat de l'opération a permis la saisie de comprimés de MDMA (Ecstasy) attribuables, par leur forme et leur logo, au dangereux Blue Punisher (considéré comme l'une des drogues de , synthèse les plus puissantes au monde). Selon les Échos, le Sénégalais est alors arrêté et assigné à résidence à la disposition du parquet. L'audience est prévue aujourd'hui.







Un autre compatriote a été arrêté avec environ un kilo d'héroïne à la maison, apprend le confrère qui ajoute que les policiers locaux se sont placés à l'extérieur de sa maison pour le surveiller. Très peu de temps après, ils l'ont vu vendre des doses à deux hommes arrêtés peu après, Le dealer présumé a donc été arrêté sur la Piazza Santa Fede et conduit au siège de la police routière où, après avoir été fouillé, il a été trouvé en possession de 36 doses de cocaine et de 520 euros en espèces. Une perquisition a ensuite été ordonnée. Ce qui a permis de retrouver plus d'un kilo d'héroïne et 46,34 grammes de cocaïne dans une cachette de la copropriété. En outre, plus de 7000 euros en espèces ont été retrouvés, dont 5000 cachés; dans une chaussette, ainsi que du matériel d'emballage de médicaments.