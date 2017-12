Investissements, échanges... : La coopération entre le Sénégal et la Chine se porte bien, selon Ousmane Thiongane

La coopération entre le Sénégal et la Chine se porte bien, au yeux de Ousmane Thiongane, conseiller spécial du président de la République. Selon lui, la diversité dans la coopération entre les deux pays montre la volonté des gouvernements chinois et sénégalais d’approfondir leur partenariat stratégique sur le plan de l'investissement et des échanges. Le conseiller qui a pris part au séminaire sur la "Construction d’une communauté de destin Chine-Afrique", organisé à l’intention des médias, s’est réjoui de la qualité des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Chine, ainsi que de la décision du gouvernement chinois de revoir le volume de l’investissement direct non financier au Sénégal.