Interprétation de la loi d’amnistie : Le député Ibrahima Mbengue exhorte le ministre de la Justice à « aller jusqu’au bout »

La proposition d’interprétation législative initiée par Amadou Ba reçoit le soutien de nombreux parlementaires, indignés par les morts et les actes de torture survenus lors des événements politiques entre 2021 et 2024. Ces violences avaient conduit à l’adoption de la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024. Face à une demande croissante de justice, Ibrahima Mbengue, député de la mouvance présidentielle, exhorte le ministre de la Justice à « aller jusqu’au bout ».



Le parlementaire insiste pour que des enquêtes approfondies soient menées et que des sanctions dissuasives soient prises contre toute personne impliquée, sans distinction.



Poursuivant son plaidoyer, Mbengue demande au ministre de cibler tous les responsables, quelles que soient leur affiliation politique ou leur position hiérarchique. Il exige expressément que ces mesures s’appliquent à toute personne ayant commis des crimes ou délits durant cette période troublée.