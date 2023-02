Installation d’une station d’essence sur les berges du fleuve Casamance à Kolda : le collectif du quartier Bantaguel contre la dégradation de l’environnement…

Le collectif des habitants du quartier Bantaguel s'érigent en bouclier contre la détérioration de l’environnement pour l’installation d’une station d’essence sur les berges du fleuve Casamance. Ils sont allés dans ce sens pour sauver l’environnement.

Il faut rappeler que l’installation de cette station a fait couler beaucoup d’encre dernièrement, conduisant à la suspension des travaux par le préfet. Et ce chantier est situé juste entre les quartiers Bouna Kane et Bantaguel séparés par la route nationale 6.



Mamadou Bilo Diallo, élu municipal portant leur parole, estime que l’installation d’une telle infrastructure va fortement impacter les populations riveraines avec des risques élevés d’inondation. Dans cette lancée, il soutient que leur collectif n’est ni contre l’investissement encore moins contre une autorité, mais juste qu’il considère que cette implantation risquerait d’avoir de graves conséquences dans un futur proche sur l’écosystème.



À l’en croire, « en tant qu'élu, j'ai le droit de me joindre au combat contre l'installation de la station et particulièrement dans mon quartier. Ainsi, nous pensons que le combat pour sauver l’environnement est noble. C'est dans ce cadre que nous sommes allés voir le chef de quartier pour la défense de l'environnement et de notre quartier en y associant le Forum civil pour mettre en place le cadre de concertation pour sensibiliser les populations. »



Dans la foulée, il précise : « ce cadre de concertation pour la défense de l'environnement et de l'assainissement de Bantaguel n'est pas contre la station, ni contre son l'investissement encore moins contre une tierce personne. Mais notre combat est un principe pour préserver un cadre vie à l’heure du changement climatique. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous réclamons la démolition du chantier et le transfèrement dans un autre site plus approprié et non sur le fleuve… »