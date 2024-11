Insolite : largué par sa copine, M. Thioub orchestre un cambriolage pour récupérer ses cadeaux

Au début, tout paraissait parfait entre Modou Thioub et Ndeye Rama Niang. Ils vivaient une romance sans tension ni heurt. Une relation parfaite au cours de laquelle le commerçant ne reculait devant rien pour satisfaire les moindres caprices de sa dulcinée. Mais dès que Ndeye Rama a décidé de mettre fin à la relation, le conte de fée s'est transformé en cauchemar. Modou, regrettant toutes les dépenses faites pour elle, aurait orchestré, selon L’Observateur , un cambriolage pour récupérer tous les biens offerts allant jusqu'à subtiliser le papier d'un terrain dont il avait financé l'acquisition. Des faits qui lui ont valu une comparution, hier mercredi, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar et pour lesquels il risque 2 ans ferme.







Pour l'histoire, Modou Thioub et Ndeye Rama Niang entretenaient une relation amoureuse qui a duré 4 ans. Durant cette relation, le commerçant, très amoureux, couvrait de cadeaux sa petite amie. Il lui offrait des bijoux en or, des sommes d'argent allant de 1 à 2 millions de FCfa par mois. Seulement, les présents hors prix et les sommes exorbitantes ne suffisaient pas pour Ndeye. Elle voulait se marier et fonder une famille avec son homme.







Malheureusement pour elle, Modou n'était pas encore prêt pour convoler en secondes noces. Il dira à sa petite amie qu'i Jui faut du temps pour en parler à sa femme et sa famille. Lasse d'attendre, Ndeye finit par mettre un terme à cette relation qui, pour elle, est sans lendemain. Une décision que Modou ne supportait point. Selon les déclarations de la partie civile dont nous fait part le quotidien du Groupe GFM, son ex s'est présenté un jour chez elle pour l'agresser avec un couteau. Il me-maçait de la tuer, si toutefois elle ne revenait pas sur sa décision de le quitter. Craignant sa sécurité, Ndeye décide de changer les serrures de sa chambre. Des jours plus tard, alors qu'elle se trouvait chez ses parents à Thies, elle reçoit un appel de sa colocataire qui l’informe du cambriolage. Quelqu'un s'était introduit chez elle pour voler des bijoux en or, ses cheveux naturels, le papier d'un terrain, entre autres. Loin de soupçonner son ex petit ami, Ndeye va, dans la foulée, l'informer du cambriolage. En bon samaritain, Modou l'accompagne pour déposer une plainte contre X avant de l'amener chez un marabout pour, dit-il, mettre la main sur le voleur. Alors qu'elle était aux trousses de son cambrioleur, Ndeye a eu la surprise de sa vie quand le nommé Mamadou Sall lui apprit que Modou voulait mettre en vente son terrain. Il lui a présenté le papier du terrain qui faisait partie des biens volés. Selon les accusations, le commerçant âgé de 30 ans aurait cambriolé son ex petite amie pour récupérer les cadeaux qu'il lui avait offerts. Des accusations battues en brèche par le prévenu. Revenant sur le papier du terrain, le commerçant dira au Tribunal que le terrain lui appartient. Il avait utilisé le nom de son ex comme prête-nom car ne voulant pas que sa famille sache qu'il s'est payé un terrain. Seulement, Ndeye dit avoir acquis ce terrain par ses propres moyens.







Toujours dans sa défense, Modou ne s'est pas gêné pour revenir sur tout ce qu'il faisait pour sa petite amie. Il va même jusqu'à avouer qu'il a volé des carreaux à son grand frère pour ouvrir un magasin à la plaignante. Mais pas que. Il lui a ouvert une poissonnerie et payait sa location. Une manière pour le commerçant de faire savoir au Tribunal qu'il n'a point besoin de cambrioler la partie civile. La plaignante a réclamé la somme de 10 millions FCfa à titre de dommages et intérêts. Dans son réquisitoire, le r procureur de la Républi que dit être convaincu de la culpabilité du prévenu. Pour la bonne et simple raison qu'une partie des objets volés a été retrouvée par devers lui.







Le parquet demande au Tribunal de condamner Modou à 2 ans ferme. Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense plaident la relaxe pure et simple. Pour les robes noires, ce dossier est vide, puisque la partie civile n'a apporté aucune preuve pour asseoir ses accusations. L'affaire est mise en délibéré. Elle sera vídée le 25 novembre prochain.