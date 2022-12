Insolite à l'Assemblée nationale : La députée de Wallu, Fatou Gaye, surprise dans les bras de Morphée en pleine session budgétaire

Alors que ses camarades se concentraient à la plénière d'aujourd'hui, la députée de la coalition Wallu, Fatou Gaye a été surprise par nos radars en train dormir. La soixantaine et originaire de Mboro, la députée de Wallu doit être sûrement très essoufflée par ce marathon budgétaire pour se laisser surprendre dans les bras de Morphée lors de la plénière d'aujourd'hui. Un fait digne d'être qualifié d'insolite après celui de l'agression de Amy Ndiaye Gniby par des députés du PUR. Pour dire encore une fois que les députés de la 14e legislature se sont encore fait remarquer et pas de la plus belle des manières. Sur la photo illustratrice, Fatou Gaye s'est complètement assoupie, oubliant à coup sûr et sa charge de député et les nombreuses préoccupations des sénégalais qu'elle est censée représenter à l'hémicycle. Il faut juste rappeler que l'assemblée n'est pas une maison de repos, mais plutôt une instance de travail...