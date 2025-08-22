Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des "SERAS" appellent à l'aide

Un environnement délétère

Dans ce quartier, les rues jonchées de déchets, les caniveaux bouchés et les eaux stagnantes transforment l’espace en foyer de maladies. L’insalubrité, déjà préoccupante, est aggravée par les inondations qui plongent les habitants dans une vulnérabilité extrême.



Une insécurité grandissante...

À ces difficultés sanitaires s’ajoute une insécurité grandissante. Vols, agressions et violences rythment la vie des riverains qui ne se sentent plus en sécurité, même chez eux.



Un appel à la solidarité et à l’action

Face à cette situation alarmante, les habitants de Pikine lancent un appel pressant aux autorités. Ils réclament des mesures urgentes pour désengorger les caniveaux, assainir le cadre de vie et renforcer la sécurité. Ils appellent également à un élan de solidarité nationale pour soulager leur détresse et améliorer durablement leurs conditions de vie.

