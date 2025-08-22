Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des "SERAS" appellent à l'aide

En pleine saison des pluies, les populations de Pikine, notamment celles vivant aux alentours de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal (SOGAS), communément appelée "Seras", tirent la sonnette d’alarme. Entre insalubrité, inondations et recrudescence de l’insécurité, leur quotidien est devenu un véritable calvaire.
Un environnement délétère
Dans ce quartier, les rues jonchées de déchets, les caniveaux bouchés et les eaux stagnantes transforment l’espace en foyer de maladies. L’insalubrité, déjà préoccupante, est aggravée par les inondations qui plongent les habitants dans une vulnérabilité extrême.
Une insécurité grandissante...
À ces difficultés sanitaires s’ajoute une insécurité grandissante. Vols, agressions et violences rythment la vie des riverains qui ne se sentent plus en sécurité, même chez eux.
Un appel à la solidarité et à l’action
Face à cette situation alarmante, les habitants de Pikine lancent un appel pressant aux autorités. Ils réclament des mesures urgentes pour désengorger les caniveaux, assainir le cadre de vie et renforcer la sécurité. Ils appellent également à un élan de solidarité nationale pour soulager leur détresse et améliorer durablement leurs conditions de vie.
-
Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé
-
Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux
-
Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage
-
Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge
-
Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface