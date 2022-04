Insécurité alimentaire au Sénégal : Thierno Alassane Sall tance Macky

549.000 personnes en situation d'insécurité alimentaire, plus de 110.000 familles au bord de la famine. C’est l’annonce faite par le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (SE-CNSA). Une situation préoccupante pour tout le monde, sauf le Président Macky Sall, semble dire Thierno Alassane Sall. En effet, l’ancien ministre de l’énergie est revenu sur cette info donnée plus haut, en indiquant que « selon des statistiques officielles, près d’un million de sénégalais, dans le Nord et l’Est du pays, sont exposés à un risque majeur de crise alimentaire. »

« Pendant ce temps, Macky Sall s’occupe de petits calculs politiciens et incite à la transhumance », regrette-t-il, avant de finir par « Vivement 2024… »