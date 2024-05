Achats de médicaments et de matériels sanitaires - MSAS 2018 : Des virements frauduleux de plus de 240 millions de francs décelés par la Cour des comptes (Rapport)

L’exécution du contrat d’approvisionnement pour l’achat de médicaments et matériels antituberculeux a donné lieu, en septembre 2018, à deux paiements à un faux fournisseur sur un compte bancaire situé en Europe de l’Est. Ces deux virements d’un montant total de 240 770 770 FCFA se sont avérés, frauduleux, remarque la cour des comptes dans son rapport sur le contrôle de l’administration générale et l’équipement au ministère de la santé et de l’action sociale en 2018.







Entre le 12 et le 21 septembre 2018, des achats de médicaments et de matériels ont été effectués à travers des virements sur deux comptes dans deux banques différentes situées dans deux pays (Pays Bas et Ukraine). Selon la spécialiste de passation des marchés du Fonds mondial, « des fraudeurs ayant usurpé l’identité des employés de Global Facility Drug, centrale d’achat du Fonds mondial, lui ont demandé de changer la banque et le compte sur lequel les montants devaient être virés ». Le spécialiste de passation des marchés avait initié une demande de facture proforma pour deux acquisitions directes au fournisseur Global Facility Drug. Par mail du 16 août 2018, la SPM renvoie au fournisseur GFD les factures proforma signées par le DAGE en indiquant que celles-ci doivent être contresignées par leur représentant habilité pour leur permettre de procéder au prépaiement.