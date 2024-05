Rapport Cour des Comptes -PMN répond à ses détracteurs : "Quand la cour t'épingle...elle t'oppose une interdiction d'exercer une fonction publique...

"Je me réjouis de la publication du rapport de la Cour des comptes. Pour ma gestion au Prodac, mes réponses ont été assez claires sur chaque question posée par la Cour.



Quand la cour t'épingle, elle demande au ministère de la justice d'ouvrir une information judiciaire et/ou elle te traduit devant la chambre de discipline financière et/ou elle t'oppose une interdiction d'exercer une fonction publique.

J'attends de mes adversaires le partage d'une quelconque recommandation issue du rapport où la Cour :

1. Sollicite le procureur pour l'ouverture d'une information judiciaire contre moi et/ou

2. Ma traduction devant la chambre de discipline financière pour le remboursement d'un seul centime détourné et/ou elle

3. M'oppose une interdiction d'exercer une fonction publique.

Pour le reste, mentez encore contre moi, il en restera toujours. J'ai servi mon pays avec loyauté et dévouement aux côtés de notre lider Maximo, S.E le Président Macky Sall et je suis fier de ma contribution.

Vive le Sénégal, On the way to 2029 et bonne fête du travail."

La cour rappelle que Papa Malick Ndour, ancien coordonnateur du PRODAC, reconnaît avoir annulé et remplacé l'ordre de n°449 MJ/PRODAC/CN/DAF/ass d'un montant de 1 248 320 802 F CFA par un autre pour un montant d'un milliard (1 000 000 000) F CFA. Il explique que l'annulation du premier ordre de virement est intervenue au mois de décembre lorsque le Trésor l’a informé n’avoir pas effectué le virement et que le risque de ne pouvoir payer les salaires de décembre, pour insuffisance de fonds, était devenu réel ; afin de compléter le montant 1 248 320 802 Francs