Foncier / Le PR Bassirou D.D Faye avertit : « Ce bradage qui existait avec l’ancien régime en complicité avec des hommes d’affaires ne va plus prospérer »

Lors d’une visite ce mercredi à Mbour 4, le président de la République a voulu se faire lui-même une idée de la situation foncière dans cette partie du Sénégal. Sur les lieux, Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui lance son regard le plus loin possible et semble faire un constat amer: « Dans cette région, plusieurs populations peinent à trouver ne serait-ce qu’un mètre carré pour y habiter ou encore mener des activités. Le régime précédent en complicité avec des acteurs du privé, des hommes d’affaires dont certains ont reçu plus de 200ha, se sont partagés le sol sénégalais. Comment on peut se dire, simplement parce qu’on est proche d’un pouvoir, qu’on peut se permettre de se partager les terres comme on veut…Ce qui n’est pas acceptable dans ce pays » regrette le chef de l’Etat non sans donner les raisons qui ont motivé sa décision d’arrêter l’attribution illégale de centaines d’hectares dans plusieurs zones du Sénégal: « il est important, au nom de la justice sociale de faire stopper ces travaux. C’est nécessaire, car certains peuvent se précipiter et s’octroyer un titre foncier » a encore rappelé président de la république devant les autorités compétentes qu’il a trouvées sur le site d’extension de Mbour 4 et de la ville de Thies.



Les services de l’urbanisme et des domaines ont été présentes lors de la visite du président de la république qui leur rappelle « que la situation sur le foncier ne va pas prospérer… ». Pour rappel, le chef de l’état a récemment ordonné la suspension de toutes les demandes de baux dans plusieurs localités notamment celle visitée ce mercredi et qui s’étend sur 2500ha.