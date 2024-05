Visite du chef de l'État à Mbour4/ Les révélations fracassantes du maire de Thiès-Est: " Des directeurs de société, des députés, d'anciens ministres se sont partagés les terrains de Mbour 4 en hectares".

Venu accueillir le chef de l'État à l'occasion de sa visite " inattendue" à Mbour 4, le maire de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne, s'est dit très surpris de "l'ampleur des dégâts" par rapport au partage des terres entre hommes politiques à Mbour 4. " Le président était juste venu pour faire l'état des lieux parce qu'il a dit que lorsqu'il était en prison, il a eu beaucoup d'informations par rapport à Mbour 4. Mais ce qu'il a découvert et ce que nous avons découvert nous maires de Thiès avec lui, est que l'ampleur des dégâts est beaucoup plus grave que ce que l'on croyait", a regretté le maire.



Selon Me Ousmane Diagne, " Il y a des gens, des hommes politiques thièssois, beaucoup d'hommes politiques thièssois, qui étaient proches du pouvoir, qui se sont partagés les terrains de Mbour 4 en hectares. Il y en a qui ont eu 13 hectares, d'autres 10 hectares, d'autres 5 hectares. Des directeurs de société, des députés et d'anciens ministres. Et les jours à venir, les thièssois auront les véritables chiffres pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts", a-t-il conclu.