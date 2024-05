Cour des Comptes / Abus dans l’octroi des appuis et des œuvres sociales à DDD : Des sommes faramineuses décaissées entre 2017 et 2020

Selon le rapport de la Cour des Comptes, "Sur la période 2017 à 2020, les appuis et œuvres sociales accordés par la société 3D s’élèvent à la somme de 634 931 105 FCFA".

À l'en croire, "les appuis et œuvres sociales accordés par 3D sont passés de 153 418 965 FCFA en 2018 à 275 497 516 FCFA en 2019, soit une hausse de 80% avant de baisser de 82% en 2020".

En plus, "les principaux bénéficiaires des appuis et œuvres sociales sont la tutelle technique, le Directeur général, le Président et les autres membres du Conseil d’Administration, le personnel, les partenaires (banques, DGB, Trésor, DGID), les tiers, etc".

Et pour les appuis accordés à la Tutelle technique, le montant global est estimé à "17 700 000 FCFA qui sont accordés au Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement (MITTD) entre 2017 et 2018

dont 11 700 000 pour la Subvention Pèlerinage 2018".

"Une subvention pour le pèlerinage à la Mecque de 750 000 FCFA a été également payée par espèces le 08 août 2018 à M. I. LO, Directeur de Cabinet du Ministère des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement. Et un fonds d’appui du Directeur général est institué et alimenté chaque mois par la société pour un montant d’un million de FCFA accordé par une résolution du 09 février 2016. Ainsi M. Moussa DIOP, ancien Directeur général a perçu la somme globale de 45 000 000 FCFA de

janvier 2017 à août 2020. Quant à M. Omar Bounkhatab SYLLA, Directeur général de 3D, il a perçu la somme de 3 000 000 FCFA de septembre à décembre 2020 sur la base d’une délibération du 02 septembre 2020 du Conseil d’Administration".

Selon la cour, " Ces fonds d’appui accordés au Directeur général constitue une violation du décret n°2014-696 du 27 mai 2014 fixant la rémunération et les avantages des directeurs généraux ou directeurs, des présidents et membres des Conseils d’administration des entreprises du Secteur parapublic."