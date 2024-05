Thiès/ 1er mai: L'intersyndicale des travailleurs des ICS appelle la direction générale à engager une vaste opération de reclassement et de recrutement

À l'occasion de la fête du travail, L'intersyndicale des travailleurs des Industries Chimiques du Sénégal( ICS) ont fait face à la presse pour exprimer leurs préoccupations.



" Considérant les nombreux postes vacants, Considérant le déséquilibre dans les équipes et sections consécutif au manque criard d'effectifs, considérant l'utilisation illégale, abusive et inhumaine du personnel en location, considérant l'usage irrégulier de travailleurs journaliers dans les postes permanents, l'intersyndicale appelle la direction générale à engager dans les meilleurs délais une vaste opération de reclassement/ régularisation et de recrutement/ embauche dans un partenariat constructif avec les représentants du personnel".



Dans leur cahier de revendications, l'intersyndicale a lancé un vibrant appel à la Direction Générale des ICS INDORAMA à respecter la conformité réglementaire pour un climat social, serein et durable". Dans la foulée, l'intersyndicale des travailleurs des ICS d'exiger " un réglement définif de la précarité de l'emploi au niveau des ICS INDORAMA à savoir " l'utilisation des entreprises de travail temporaire, l'usage abusif des journaliers permanents et les contrats atypiques. Avant d'inviter la DRH à reprendre les travaux du comité de suivi du protocole d'accord du 24 novembre 2022.