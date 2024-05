Rapport de la Cour des comptes: Me Moussa Diop se lave à grande eau

Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion de Me Moussa Diop de 2017 à 2020.

L’ex Directeur Général de la société Dakar Dém Dikk a tenu une conférence de presse ce mercredi 1er mai 2024 à 16h00. Le juriste a vigoureusement réfuté les allégations portées contre lui, affirmant son engagement indéfectible envers la transparence et la probité dans ses actions.



« Je suis dans la transparence, c’est pourquoi j’ai décidé de m’exprimer face à la presse » affirme-t-il.



Le juriste a également réfuté les accusations de malversations financières, affirmant catégoriquement qu’il n’aurait pas pu échapper à de telles accusations s’il en était coupable.



Me Moussa Diop a ensuite interpellé les journalistes présents, leur demandant s'ils n'ont jamais vu la Cour des comptes indiquer qu’il avait été coupable de détournement de deniers publics. Cette question rhétorique visait à mettre en lumière le manque de preuves tangibles contre lui.



Falil Gadio