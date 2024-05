Célébration de la fête du 1er mai : le SEPT exprime ses doléances au ministre de la formation professionnelle

Le syndicat de l’Enseignement Professionnel et technique (SEPT) a célébré la fête du travail dédiée à la journée de ce 1er mai à l’école nationale de formation en Économie familiale et sociale. Cette journée spéciale vise à reconnaître et à célébrer les contributions inestimables des travailleurs du secteur public à notre société, plus particulièrement la formation professionnelle et technique dont le parrain est le ministre de la formation professionnelle. Sous la présence du personnel enseignant, la directrice de l’école et le directeur des ressources humaines ont prononcé des discours inspirants, des activités interactives et des témoignages de travailleurs du secteur de la formation professionnelle.



Le secrétaire général du syndicat de l’enseignement professionnel et technique (SEPT), Amar Kane, s’est félicité de la célébration de cette journée regroupant le personnel de l’enseignement professionnel et technique qui occupe une place primordiale sur la question de l’employabilité des jeunes. Selon lui, une entreprise ne peut survivre sans l’amélioration du capital humain qui constitue le principal moteur pour la bonne gestion d’une structure. Dans son intervention, le syndicaliste Amar Kane a évoqué certaines préoccupations contenues dans le secteur de l’éducation. À ce propos, il a plaidé pour l’amélioration des conditions de travail des enseignants en soulevant la formation diplômante, mais l’augmentation des salaires. C’est dans ce sens qu’il a interpellé le nouveau régime à s’y atteler pour une éducation de qualité.



Empêché, le ministre de la formation professionnelle a envoyé le directeur des ressources humaines, Sidy Faty Ndiaye, pour la transmission de son message à ses enseignants. D’après lui, « le président Bassirou Diomaye Faye a pour ambition de faire de la formation professionnelle un levier d’industrialisation des ressources », a rapporté le représentant du ministre Amadou Ndieck Sarré. Dans cette dynamique, il a appelé les acteurs de l’éducation à la mobilisation pour l’atteinte des objectifs. Il a tout de même salué la présence massive des femmes qui ont pris l’initiative de cette activité tout en les félicitant pour la réussite de cet événement.

La cérémonie a été clôturée par une visite des stands et une séance symbolique de reboisement.