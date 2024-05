1er mai: Déthié Fall encourage et rend hommage aux travailleurs du Sénégal

Moments de renouvellement des doléances des travailleurs et de renforcement de leurs droits, la célébration du 1er mai est un contexte pour exprimer des encouragements à l’endroit des salariés. Le leader du PRP, Déthié Fall n’est pas en reste. Il a rendu hommage aux travailleurs du Sénégal.



« En ce 1er Mai, nous rendons hommage à nos compatriotes qui se lèvent tôt et rentrent tard pour gagner décemment leur vie, à la sueur de leurs fronts. Nous encourageons celles et ceux qui, dans des conditions peu confortables, participent quotidiennement par leur travail au développement de notre cher Sénégal. », a-t-il écrit dans une note reçue à Dakaractu avant de souhaiter une bonne fête du travail à l’ensemble des travailleurs du pays.