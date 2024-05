Fête du travail: à l’attente de la première rencontre entre PR Bassirou Diomaye Faye et l’ensemble des centrales syndicales

A l’instar des travailleurs du monde entier, les travailleurs du Sénégal célébrent ce 01 mai, la journée qui leur est dédiée. Regroupés autour des syndicats affiliés à des centrales, les travailleurs du Sénégal optent chaque année pour des mobilisations afin de tirer un bilan d’étape sur les droits et les conditions de travail des professionnels. A Dakar, certains profiteront de la célébration pour animer des conférences de presse et des rencontres entre travailleurs. Les centrales syndicales les plus représentatives répondront dans l’après midi à la traditionnelle rendez-vous au palais présidentiel avec le Chef de l’Etat pour lui remettre leurs cahiers de doléances. Aux dernières élections générales de représentativité tenues au mois de décembre dernier, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal/Force du changement (CNTS/FC), la Confédération des syndicats autonomes (CSA) et la la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (FGTS/B) ont été le quinté sortant.



Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye tiendra, ce jour, sa première rencontre avec l’ensemble des centrales syndicales du Sénégal pour mesurer les acquis des travailleurs du pays mais également poser les doléances de ces derniers pour une amélioration des conditions.



Le 01 mai a été décrété jour férié au Sénégal en 1947.