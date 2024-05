Visite de courtoisie en Guinée Bissau: " Entre le Sénégal et la Guinée Bissau, tout nous lie"( Bassirou Diomaye Faye).

Chaleureusement accueilli par son homologue Embalo, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a lui aussi axé son intervention dans la dynamique de raffermir les relations entre les deux pays.



" Je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés ici, à moi et à ma délégation. Je vous l'ai dit tantôt et vous l'avez confirmé, quand c'est vous qui venez à Dakar, vous quittez chez et vous allez chez vous. Quand je quitte Dakar aussi, je quitte Dakar pour aller chez moi parce qu'en Guinée Bissau, le citoyen sénégalais se sent forcément chez lui", a-t-il indiqué.



" Entre le Sénégal et la Guinée Bissau, tout nous lie. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une histoire, c'est la parenté, c'est la géographie, c'est l'amitié et c'est la coopération. Nous avons par l'histoire eu l'intelligence à travers les différents présidents qui nous ont précédé aux fonctions que nous occupons aujourd'hui, à faire de la géographie un avantage. Une fraternité que nous entretenons et que nous réussissons à transmettre parce que nous l'avons reçue intacte et devons la transmettre intacte mais toujours plus approfondie et mieux affinée".



Le président Faye à Embalo. " Et je vous dis ici président Embalo, ma détermination à oeuvrer avec vous au renforcement de ces liens historiques parce que c'est nécessaire".