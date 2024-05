KOLDA : Fête du 1er mai en ordre dispersé, mais les objectifs restent les mêmes...

C'est sous une chaleur de plomb que les centrales syndicales ont fêté le 1er mai à Kolda. Aussi, c'est en ordre dispersé que les syndicats ont célébré la fête du travail, mais les objectifs restent les mêmes, notamment l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. En ce sens, si les uns ont choisi de faire des conférences de sensibilisation, d'autres ont opté pour la marche afin de déposer leur cahier de doléances auprès de l'autorité administrative. Dans cette dynamique, Méta Kandé, SG des travailleurs du conseil départemental du FGTSB, estime qu'il ont prôné cette année la rupture en étant unis avec un seul cahier de doléances pour plus d'efficacité.

Dans ce cadre, le syndicat des enseignants comme le SAEMS a choisi de faire une conférence à la place d'un défilé ou d'un sit-in au sein du Cem2. Ainsi, les panelistes sont revenus sur les acquis et les perspectives à venir pour de bonnes conditions de travail et de vie. C'est dans cette dynamique que Ansoumana Sagna, ex SG du SAEMS, a rappelé l'importance du thème du jour "l'éthique et la déontologie".

Selon ce dernier, ce thème s'inscrit en parfaite harmonie avec le slogan du nouveau régime " jub, jubal, jubanti".

Waly Diatta, SG sortant SAEMS/Kolda, avance : "c'est avec un immense plaisir que je m'associe aux autres pour souhaiter bonne fête à tout le monde. Et le thème choisi s'inscrit en parfaite harmonie avec le slogan du nouveau régime "jub, jubal, jubanti". A ce titre, je rappelle que les combats ont été difficiles, mais aujourd'hui ont porté leur fruit pour le grand bonheur des enseignants. Et ceci rappelle la directive du syndicat "servir les autres et jamais se servir."

À côté des conférences, il y'a ceux qui ont choisi de braver le soleil pour aller déposer leurs cahiers de doléances à la gouvernance. Parmi ces syndicats, il y a la FGTSB/B qui porte aussi le combat des travailleurs des collectivités territoriales.

À en croire Méta Kandé, "nous avons fêté le 1er mai de manière très mobilisée et déterminée pour notre combat de l'effectivité de la fonction publique territoriale. En ce sens, pour plus d'efficacité, nous avons décidé de mener le combat ensemble cette année en prônant la rupture dans nos revendications. Cette rupture est l'unité de toutes les centrales syndicales représentatives dans la région en ayant un seul cahier de doléances, en déclinant les différents secteurs d'activité auxquels les travailleurs sont confrontés, notamment les collectivités territoriales, la santé, l'éducation, la justice, le transport, l'artisanat entre autres."

Dans la foulée, il précise : "nous espérons que cette fois cette synergie va porter ses fruits avec un comité de suivi solide pour la réalisation des différents points de revendications."

"Le gouverneur nous a promis d'activer la fonctionnalité du comité de suivi en relation avec l'inspection du travail. Depuis Senghor, on ne voit que les mêmes têtes et doléances au niveau des centrales syndicales. C'est pourquoi, nous voulons une rupture systémique pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs surtout à la base..."