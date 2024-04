Visa Schengen : Un collectif dénonce la vente de rendez-vous atteignant 400.000f pour certains pays

Pour avoir le visa Schengen c'est la croix est la bannière. Le rendez-vous déjà, il est révélé qu'il faut débourser parfois jusqu'à 400.000f pour certains pays en Europe. L’information comme un couperet est balafrée par le collectif des dépositaires de rendez-vous Schengen pour la France, Espagne, Italie et Portugal.





Dans une note sous forme de couverture médiatique de leur marche pacifique prévue le jeudi 02 mai pour dénoncer la vente illégale des rendez –vous Schengen (France, Espagne, Italie et Portugal) à des sommes exorbitantes (200 000 FCFA à 400 000 FCFA …), le collectif fait savoir que la fourchette fixée est entre 10 000 et 20 000 FCFA.