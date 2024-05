1er Mai / Président Bassirou Diomaye Faye : « Des discussions inclusives seront initiées pour conclure un nouveau Pacte social »

C’est ce 01 mai 2024 que le président de la République a annoncé une rencontre avec les syndicats pour se pencher sur la question du passif social. Après avoir reçu les cahiers de doléances des centrales, il dit : « J’ai demandé au Premier ministre d’engager le gouvernement avec les partenaires sociaux à une réforme du Code du travail pour mieux répondre à notre ambition de promouvoir l’emploi, l’investissement et la protection des travailleurs » informe, le président Diomaye Faye.





Toutefois, il lance un appel solennel aux partenaires sociaux. « Je voudrais réitérer mon appel à privilégier la concertation, le partenariat et le dialogue, des vertus bien sénégalaises pour la stabilité sociale et la prospérité de notre beau pays. Dans ce cadre, des discussions inclusives seront initiées pour conclure un nouveau Pacte social. J’invite surtout le premier ministre à engager avec les autres membres du gouvernement à promouvoir le dialogue et la concertation dans leur département respectif », annonce le président Diomaye.





Le président renseigne que « le nouveau code du travail prendra en compte le renforcement du pouvoir juridique de l’administration du travail », dit-il et d’ajouter que « mon gouvernement tiendra conformément à mes instructions lors du conseil des ministres du 24 avril 2024 des rencontres avec les acteurs afin d’y apporter des réponses appropriées pour stabiliser le climat social, gage d’un service public de qualité » précise le Chef de l’exécutif. « Mon gouvernement est sensible à l’appel des organisations syndicales pour l’amélioration des conditions de vie des travailleurs et pour le renforcement de leur protection. Le gouvernement sera à l’avant-garde pour rendre au travailleur sénégalais sa dignité », promet-il.