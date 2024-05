Surfacturation sur les prix d'acquisition de matériel : La Cour des comptes déterre les « cafards » du maire Moussa Sy

Sur la période allant de 2015 à 2018, la Cour des comptes a décelé plusieurs incohérences sur les prix d’acquisition de matériel et produits à la mairie des Parcelles Assainies, dirigée par Moussa Sy au moment des faits.

« La commune a invité le 15 avril 2015 cinq (05) entreprises à soumissionner à la DRPCR F_CPA_009 relative à l’acquisition de matériel de balayage, nettoiement et produits désinfectants en deux lots », indique le rapport de la Cour.

Pour le lot 2 concernant les matériels de nettoiement et désinfection, « les prix les plus élevés proposés par les soumissionnaires pour les articles paires de chaussures et manches piques sont respectivement 18 000 FCFA et 2 300 FCFA. »

Toujours selon le rapport de la Cour des comptes : « Pour le même marché en 2017, la commune a invité cinq (05) autres entreprises à soumettre des offres. Pour les mêmes spécifications techniques et les mêmes articles à savoir, les paires de chaussures et les manches piques, les prix les plus bas proposés par les soumissionnaires sont respectivement 150 000 FCFA et 18 500 FCFA. »

« Il est ainsi constaté qu’en 2015, une paire de chaussure achetée à 15 000 FCFA revient à 150 000 FCFA en 2017. Il en est de même qu’en 2015, une manche de pique achetée à 1800 FCFA a vu son prix monter à 19 000 FCFA en 2017 », dévoilent les enquêteurs de la Cour des comptes.

Interpellé, le maire Moussa Sy a indiqué que : « ces incohérences et la forte inflation sur les prix d'acquisition de matériel de balayage, de nettoiement et de produits désinfectants susmentionnés ont échappé à la vigilance de ses services. Ces manquements sont relevés lors des premières séances avec l'avènement de l'Acte 3 par manque d'expérience du personnel. Mais avec le temps, ces faiblesses ont été corrigées. Il a annoncé que ces services tâcheront désormais d'être plus regardants et plus rigoureux sur les factures et offres présentées par les fournisseurs. »